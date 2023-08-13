«جولد بيليون» تكشف موعد تراجع أسعار الذهب.. وتقدم نصائح للراغبين في الشراء

شهدت أسعار الذهب في مصر تذبذبا في تحركاتها لفترة طويلة من الوقت، وقد تخلل هذا التذبذب الانخفاضات الكبيرة والقفزات في الأسعار، وهنا تطرح «جولد بيليون» رؤية حول موعد استقرار سوق الذهب في مصر مرة أخرى.

منذ 4 أشهر تقريباً شهدت أسعار الذهب المحلية اعتدالا في تداولاتها واختفت التحركات السعرية سواء في الصعود أو الهبوط من الأسواق بشكل تدريجي، قبل أن نشهد تحركات سعرية واسعة النطاق أثناء عطلة العيد الأضحى بشكل كبير بسبب ضعف السيولة النقدية في السوق وتزايد المضاربة في فترة الأعياد، ولكن سرعان ما عاد السعر إلى الاستقرار بعدها.

ومنذ أكثر من شهر دخلت أسعار الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعاً في نطاق تحرك ضيق من التداولات بين 2150 – 2175 جنيها للجرام، واستقرت داخل هذه المنطقة متجاهلة كافة تحركات الذهب في السوق العالمية، وفق رصد تحليلي لجولد بيليون.

يذكر أنّ سعر الذهب الفوري في السوق العالمي خلال هذا الشهر شهد تحركات كبيرة بسبب اختلاف توقعات الأسواق بشأن مستقبل سعر الفائدة والسياسة النقدية من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي، فخلال شهر يوليو الماضي ارتفعت أسعار الذهب العالمية بنسبة 2.5% تقريباً محققة مكاسب تزيد على 46 دولار للأونصة إلا أن الأسعار في السوق المحلية ظلت مستقرة.

ومنذ بداية شهر أغسطس وحتى وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عادت أسعار الذهب العالمية الفورية إلى الانخفاض بنسبة 2% تقريباً ليفقد قرابة 42 دولار للأونصة من قيمته، وطوال هذه الفترة ظلت أسعار الذهب في مصر مستقرة نوعا ما لأنها لم ترتفع مع القفزات الأولى.

ارتفاع الطلب على الذهب محليا

ومنذ الخميس الماضي، شهدت أسعار الذهب تذبذب وتحركات سعرية بشكل مفاجئ، وشهد السوق تغير في عوامل تسعير الذهب المحلية المتمثلة في الطلب والسيولة النقدية لدى المشاركين في الأسواق، حيث ارتفع الطلب بصورة ملحوظة وتسجيل سيولة مالية في السوق لشراء الذهب وهو ما تسبب في تحرك الأسعار.

نصائح للراغبين في الشراء

كما أن مبادرة واردات الذهب دون رسوم جمركية منذ بداية تنفيذها سمحت بدخول 600 كيلو جرام من الذهب وعمل هذا على زيادة المعروض من الذهب في الأسواق وبالتالي عمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب، لكن حدث بعض التدخل من كبار التجار لتحريك الأسعار لتحريك السوق وزيادة المبيعات.

وأشارت إلى أن السوق الآن أصبح رهن لاتجاه المستهلكين، ففي حالة فهم طبيعة تحركات الذهب والانتظار لحين استقرار الأسعار مرة أخرى، فستعود الأسعار للانخفاض خاصة مع استمرار مبادرة السماح باستيراد الذهب دون جمارك مع العائدين من الخارج.