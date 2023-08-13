أشرف زكي: مصر أصبحت في مكانة عالية.. وهناك اهتمام واضح بالدراما

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة الثانية لمهرجان القاهرة للدراما، المتضمنة لاحتفالية 60 سنة دراما، المقرر إقامتها 24 أغسطس الجاري، بمدينة العلمين الجديدة، بعد نجاح النسخة الأولى التي أقيمت العام الماضي في القاهرة، وشهدت حضورًا فنيًا كبيرًا.

أشرف زكي يتحدث عن مهرجان القاهرة للدراما

وقال الفنان أشرف زكي، إنه متحمس بصورة كبيرة لتقديم نسخة جديدة من مهرجان القاهرة للدراما، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى العام الماضي، مشيراً إلى أن مصر أصبحت في مكانة عالية في الوقت الحالي، وهناك اهتمام واضح بمستوى الدراما، كما أن مهرجان العلمين نجح في جذب الأنظار إليه، ليصبح من المهرجانات المهمة.

أشرف زكي يتحدث عن العلمين

أكد أشرف زكي في تصريحات لـ«الوطن»، أن المهرجان سيتيح المشاركة لكل الطبقات والفئات من الشعب المصري، وأنه مع مرور الوقت، سنرى طفرات جديدة في الدراما المصرية تليق بشكل مصر حاليا، مشيرا إلى أنه يعمل باستمرار على دعم صناعة الدراما، كما أن المهرجان سيشهد مفاجآت كبيرة.

إقامة المهرجان في مدينة العلمين

وعن إقامة المهرجان في مدينة العلمين، قال أشرف زكي: «جهد كبير وواضح من الشركة المتحدة، وقد بذل الجميع كل ما بوسعه من أجل خروج المهرجان بهذا الشكل، من خلال إقامة حفلات أسبوعية، وجلسات نقاشية وعروض للأزياء وغيرها، وهذا ما يعد خير ترويج للسياحة بصورة كبيرة»