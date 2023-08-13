انطلاق البرنامج التدريبي للعاملين في منظومة المراكز التكنولوجية بالبحيرة

نظم المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، أول برامجه التدريبية لرفع كفاءة العاملين بمنظومة المراكز التكنولوجية في نطاق عدد من القرى وهي كوم البركة ودفشو وزُهرة وقومبانية أبو قير.

تطبيق أعلى معدلات الجودة

وتأتي تلك البرنامج لضمان تطبيق أعلى معدلات الجودة في تأدية الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ خطة التحول الرقمي.

وتضمن التدريب استعراض لأهم الملاحظات التي تم رصدها من خلال مشرفي النظام والعاملين بالمركز التكنولوجي خلال متابعتهم لتقارير القرى على المنظومة.

الدقة في إدخال البيانات وأرشفتها

كما تم خلال البرنامج التأكيد على الدقة في إدخال البيانات وأرشفتها ومتابعة إنهاء المعاملات على المنظومة، وكذلك سرعة إنهاء كافة المتأخرات من خلال متابعة الطلبات مع الإدارات والرد على الاستفسارات الواردة من القرى.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وضمن جهود المحافظة للتحول الرقمي لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتفعيل سرعة إنجاز الأعمال اليومية التي يقوم الموظفون بها.

ومن جهتها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الدورات التدريبية وتنمية قدرات العاملين وتطوير مهاراتهم الوظيفية لبناء جهاز إداري كفء وفقاً لأهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.