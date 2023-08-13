ضبط 8 أشخاص بتهمة سرقة «موبايلات» وكابلات نحاسية وسيارات بالتجمع والجمالية

تمكّنت حملات الشرطة بالقاهرة من ضبط عددًا من التشكيلات العصابية لسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب النشل، وسرقة السيارات، وسرقة المواقع الإنشائية، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وضبطت الحملات، شخصين لأحدهما معلومات جنائية وبحوزتهما 4 هواتف محمولة مجهولة المصدر في الجمالية وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب النشل وارتكاب 4 وقائع سرقة، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.

كما ضبطت الحملات 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية وبحوزتهم فرد خرطوش وطلقة نارية لذات العيار في التجمع الأول، بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات «ربع نقل» بأسلوب فتح كالون الباب، واعترفا بسرقة 2 سيارة ربع نقل، وكذا بتصريفهم مسروقاتهم لدى عميلهم سيء النية (مالك ورشة قطع غيار) وأمكن ضبطه وبحوزته (أجزاء من السيارات المبلغ بسرقتها).

وبمواجهته اعترف بالاشتراك مع باقي المتهمين بسرقة السيارات وإخفائها بورشة خاصة بمحل سكنه وتقطيعها لأجزاء وبيعها وقيامه بتقطيع أجزاء سيارة ربع نقل وبيعها نظير مبلغ مالي.

وتمكّنت الحملات من ضبط 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزتهم كمية من «الكابلات النحاسية» وزنت 250 كيلوجرامًا مجهولة المصدر، ومبلغ مالي، وميزان كهربائي، واعترفوا بسرقتها من داخل أحد المواقع الإنشائية.