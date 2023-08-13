مليونا جنيه إيرادات الأفلام المصرية خلال 24 ساعة

سجلت إيرادات الأفلام المصرية المعروضة في دور العرض السينمائي، تراجعا نسبيا عن الإيرادات التي حققتها أمس الأول، حيث بلغت 2 مليون و79 ألف جنيه عن أمس السبت، وذلك مقابل 3.1 مليون جنيه حققتهم يوم الجمعة، وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع غرفة صناعة السينما.

تراجع إيرادات فيلم مرعي البريمو

تراجعت إيرادات فيلم مرعي البريمو بطولة الفنان محمد هنيدي، والذي جاء في المركز الأول من 941 ألف جنيه، ليسجل 613 ألف جنيه، بينما حقق فيلم «ع الزيرو» بطولة محمد رمضان 488 ألف جنيه، ليقترب من إيرادات فيلم «بيت الروبي» بطولة كريم عبد العزيز، والذي جاء في المركز الثالث بـ 458 ألف جنيه.

مستر إكس يحقق 188 ألف جنيه.. و«البطة الصفرا» يتراجع

صعد فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي إلى المركز الرابع محققا 188 ألف جنيه، بينما تراجع «البطة الصفرا» في يومه الرابع بالسينمات إلى المركز الخامس بدلا من المركز الرابع أمس، محققا 146 ألف جنيه، وحقق فيلم «البعبع» بطولة أمير كرارة إيرادات بلغت 122 ألف جنيه.

لم يحقق فيلم «تاج» بطولة تامر حسني سوى 60 ألف جنيه، في المركز السابع، ويلييه في المركز الأخير فيلم «مطرح مطروح» بطولة محمود حميدة بـ 1.883 جنيها.