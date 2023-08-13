فيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي يحقق 613 ألفا في شباك التذاكر أمس

تصدر فيلم «مرعي البريمو» المركز الأول بين الأفلام المنافسة بدور العرض، حيث استطاع الفنان محمد هنيدي أن يثبت ذاته ويحقق نجاحاً مشهوداً بين الأفلام الأخرى.

إيرادات فيلم مرعي البريمو

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن»، إن الفنان محمد هنيدي حقق ما يقرب من 613 ألف جنيه أمس بدور العرض، حيث تدور أحداث فيلم «مرعي البريمو» في إطار كوميدي حول «مرعي» الذي يعمل تاجر بطيخ، ولكنه يتورط مع عصابة تقوم بتهريب الألماظ داخل البطيخ لتنقلب حياته رأسا على عقب.

لم يتوقف النجاح عند هذا الحد بل حقق هنيدي بأغنيته «اللي من دمك» التي أطلقها بالتعاون مع عبد الباسط حمودة وأحمد شيبة، ضمن أحداث فيلم «مرعي البريمو» نجاحاً كبيراً ونالت إشادات الجمهور.

أبطال فيلم مرعي البريمو

يجمع الفيلم الذي يحمل توقيع المخرج سعيد حامد مجموعة كبيرة من النجوم، محمد هنيدي، غادة عادل، علاء مرسي، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، أحمد سلطان بالإضافة إلى أحمد بدير، وهو فكرة محمد هنيدي وتأليف إيهاب بليبل