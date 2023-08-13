إنشاء 13 مجمعًا خدميا ضمن «حياة كريمة» بمركزي إسنا وأرمنت في الأقصر

أجرى المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، جولة في مركز إسنا تفقد خلالها عددًا من المجمعات الخدمية ومشروعات رصف الطرق، في إطار متابعة العمل بالمشروعات التنموية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

مشروع إنشاء المجمعات

واستهل المحافظ جولته، بتفقد مشروع إنشاء المجمعات الخدمية بقرى الكيمان وتوماس الوسطي بمدينة إسنا، إذ تابع أعمال فرش وتجهيز المجمعات، تمهيدًا لدخولها الخدمة وبدء تشغيلها تجريبيًا لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تابع مشروعات رصف الطرق الرئيسية والتي تنفذها هيئة الطرق، إذ تجرى حاليًا أعمال رصف بطريق إسنا الرزاعي الغربي بطول 6 كيلومترات تقريبًا.

كما تابع المحافظ، أعمال رصف الطريق الرئيسي من السباعية إلى العضايمة بطول 22 كيلومترًا، وأعمال إنشاء وحدة إطفاء قرية توماس الوسطى، واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال إحلال وتجديد كوبري محطة قطار إسنا، والذي نفذه الجهاز المركزي للتعمير على ترعة الكلابية، إذ جرى الانتهاء من الكوبري بطول 50 مترًا وعرض 10 أمتار وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 6 ملايين جنيه.

إنشاء 13 مجمعًا خدميًا

يذكر أنه جرى الانتهاء من إنشاء عدد 13 مجمعًا خدميًا بقري مركزي إسنا وأرمنت ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) في محافظة الأقصر وهي مجمعات (الشغب- الدير- الحلة- الكيمان- أصفون- النجوع- توماس- النمسا – كومير) في إسنا، وفي مركز أرمنت، جرى الانتهاء من إنشاء مجمعات (السلام – الرزيقات – المحاميد – الرياينة).

وتضم المجمعات (مركز تكنولوجي - سجل مدني - شهر عقاري – مكتب تموين – مكتب بريد - وحدة محلية – مجلس محلي – وحدة تضامن اجتماعي).