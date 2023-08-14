حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طرق التعرف على نتيجة الترشيح، والتي تُعلن اليوم الاثنين نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 مع إعلان تفاصيل الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد المختلفة، وفقا لانتهاء مرحلة تسجيل رغبات الطلاب للمرحلة الأولى يوم الخميس الماضي.

طرق التعرف على نتيجة الترشيح لطلاب المرحلة الأولى للتنسيق

ووفقا للموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني، فإن طرق التعرف على نتيجة الترشيح لطلاب المرحلة الأولى للتنسيق 2023، تأتي كالتالي:

1- الدخول على موقع التنسيق الالكتروني وإدخال رقم جلوس الطالب من هنـــــا.

2- ثم يظهر للطالب على الموقع الكلية أو المعهد الذي رشحت له.

3- يمكنك طباعة بطاقة الترشيح من الموقع واستخدامها لتسليم أوراقك بالكلية أو المعهد.

وأكدت وزارة التعليم العالي، أن بطاقة الترشيح مجرد إخطار ولا تمثل مستند رسمي، موضحة أن النتائج ستكون متاحة على نفس الموقع الذي قام الطالب بتقديم رغباته عليه.

المرحلة الثانية للتنسيق 2023

ومن المقرر أن تعلن اليوم وزارة التعليم العالي، تفاصيل المرحلة الثانية للتنسيق 2023، مع استعداد معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية لاستقبال الطلاب من التاسعة صباحاً حتى الثالثة ظهراً طوال فترة تنسيق المرحلة الثانية، لمساعدة الطلاب على التنسيق الإلكتروني.