المشدد 5 سنوات للمتهم بتهديد سيدة بصورها في الجيزة

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، مدرسًا؛ لإدانته بتهديد موظفة بصور لها في منطقة العياط بالجيزة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وإلزامه المصاريف الجنائية.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 126 لسنة 2023 جنايات العياط، قيام المتهم «خالد، 35 عامًا، مدرس» في نوفمبر من العام الماضي 2022 بدائرة قسم شرطة العياط بمحافظة الجيزة، بتهديد المجني عليها من خلال إحدى مواقع التواصل التواصل الاجتماعي «الواتس آب» بصور لها مما أصابها بأضرار مادية ومعنوية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

تهديد المجني عليها بصور خاصة

بداية الواقعة عندما تلقي قسم شرطة العياط، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد قيام المتهم الذي يعمل مدرسًا، بتهديد المجني عليها بصور خاصة لها وهو ما أصابها بأضرار مادية ومعنوية.

وبعمل التحريات والاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، جرى القبض على المتهم الذي اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بإحالته لمحكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.