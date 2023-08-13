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«الإدارية العليا» ترفض طعنا من رئيس هيئة النقل العام لرفعه بعد الموعد

كتب:

محمد عيسى
05:05 م | الأحد 13 أغسطس 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة بعدم قبول الطعن المقام من رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة، والذي طلب فيه بإلغاء حكم أول درجة والمتضمن بأحقية المدعي في صرف الحافز المقرر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة رقم 10 لسنة 2011.

تاريخ صدور الحكم 

قالت المحكمة إن الثابت أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 18/11/2021، وقد أوردت الهيئة الطاعنة بعريضة الطعن أنها حضرت جلسات التحضير والمرافعة وقدمت حافظة مستندات ومذكرة بدفاعها ولم يأخذ بما ورد فيهما الحكم المطعون فيه ولم يشر إليهما من قريب أو بعيد ومن ثم فإن ميعاد الطعن في حق الهيئة يبدأ من تاريخ صدور الحكم دون أن هذا اليوم في حساب المدة.

فوات مواعيد الطعن 

وأضافت: وبالتالي فإن ميعاد الـ60 يوما المقرر للطعن ينتهي في 17/1/2022، وإذ أقامت الهيئة طعنها في 18/11/2021 أي في اليوم التالي لانتهاء المدة المقررة للطعن ومن ثم يكون الطعن مقام بعد الميعاد المقرر قانونا للطعن سيما وأن الأوراق خلت مما يشير إلى امتداد الميعاد أو وقفه أو انقطاعه لأي سبب كان، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد.

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

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