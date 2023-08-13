ضبط 325 طن أسمدة ومخصبات زراعية داخل مصنع غير مرخص بالمنوفية

تمكنت شرطة البيئة والمسطحات من ضبط 325 طن أسمدة ومخصبات زراعية دون تصريح داخل مصنع غير مرخص بالمنوفية، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكّدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، تجميع مالك مصنع أسمدة ومخصبات زراعية غير مرخص بمركز السادات، كميات كبيرة من الأسمدة والمخصبات الزراعية المُدعمة والمحظور تداولها دون تصريح، وتغليفها بالشكائر الخاصة بالمصنع ملكه مما يؤثر بالسلب على الثروة الزراعية.

عقب تقنين الإجراءات، تمّ استهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط مالك المصنع وبالتفتيش عُثر على 105 أطنان أسمدة زراعية مُدعمة، 220 طن منتج نهائي لأسمدة ومخصبات زراعية خاصة ببعض الشركات معبأة داخل شكائر كما تم ضبط مخزن عشوائي غير مرخص خاص بالشركة.