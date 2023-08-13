مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة نزيل بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل

نفى مصدر أمني، صحة إدعاء أحد الصحفيين بوفاة شقيقه داخل محبسه بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل، نتيجة اعتداء العاملين بالمركز عليه.

كشف حقيقة الواقعة

وأوضح المصدر، أن حقيقة الواقعة تتمثل في حدوث مشاجرة وتعدي بالضرب خلال شهر مايو الماضى، بين شقيق الصحفي المذكور «محكوم عليه في القضية رقم 7195 لسنة 2016 جنايات النزهة بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة الشروع في تصدير مخدر»، وأحد نزلاء المركز ذاته، محكوم عليه فى القضية رقم 4328 لسنة 2020 جنايات إمبابة بالسجن 3 سنوات، بتهمة حيازة مواد مخدرة، شعر إثرها بحالة إعياء، وجرى نقله لمستشفى المركز لتلقي العلاج وتوفى عقب ذلك، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه.

وانتقلت النيابة العامة لمقر المركز لإعمال شؤونها، واضطلعت بسؤال جميع النزلاء بالغرفة محل الواقعة الذين أيدوا مضمون ما سبق.