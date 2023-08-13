روسيا تعلن تدمير مطار عسكري في مقاطعة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مطار عسكري في مقاطعة «إيفانوفراكوسك» غرب أوكرانيا بأسلحة عالية الدقة، والقضاء على 400 عسكري من قوات كييف على محاور القتال، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية»

إحباط 30 هجوما أوكرانيا جديدا

وقالت الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الأحد، إن القوات الروسية، نجحت في السيطرة على مواقع عديدة جراء تواصل تقدمها على محور كوبيانيسك، مُشيرًا إلى أنها نجحت في إحباط 30 هجومًا أوكرانيًا جديدًا.

وأضافت الوزارة أن القوات الروسية نجحت في تدمير مركز للمرتزقة ومحطة اتصالات بالأقمار «استارلنج» في جمهورية دونيتسك، مركز للقيادة بمقاطعة زابوريجيا.