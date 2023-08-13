حبس المتهمين بسرقة الكابلات النحاسية في القاهرة

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس 3 أشخاص بتهمة سرقة 250 كيلو من الكابلات النحاسية، من داخل إحدى المواقع الإنشائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

العقوبة القانونية للمتهمين

من جانبه، قال حسام همام، المحامي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المادة 318 من قانون العقوبات، تناولت عقوبة ارتكاب جريمة السرقة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

وأضاف «همام» أن المادة 319 عقوبات نصت على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317 و318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين، إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة التي شهدتها منطقة التجمع الأول بالقاهرة، فقد كانت البداية عندما تمكن رجال الشرطة من القبض على 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزتهم كمية من «الكابلات النحاسية»، وزنت 250 كيلوجرامًا مجهولة المصدر، ومبلغ مالي، وميزان كهربائي، واعترفوا بسرقتها من داخل أحد المواقع الإنشائية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.