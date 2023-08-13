سباقات الترايثلون.. أجواء ممتعة وتنافس قوي في العلمين الجديدة

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا تلفزيونيا بعنوان «سباقات الترايثلون في العلمين الجديدة.. أجواء ممتعة وتنافس قوي»، حيث تمتد السباقات إلى 12 فعالية بمهرجان العلمين في نسخته الأولى.

الطرق ممدة للغاية ونظيفة جدا

وذكر التقرير أن هذه المنافسات تشهد مشاركة 15 دولة، ويتنافس اللاعبون في ماراثون 3 ألعاب هي السباحة والدراجات الهوية ثم الجري.

وقال أحد المتسابقين الأجانب إنه يزور مدينة العلمين لأول مرة: «أحببت هذه المدينة كثيرا فهي مدينة رائعة، كانت هناك فعالية في الأسبوع الماضي، وحضرت حفل عمرو دياب وكان حفلا رائعة والطرق ممدة للغاية ونظيفة جدا، لقد أحببت المدينة كثيرا».

الجو في العلمين رائع للغاية

وأكدت كلير نيرنهسين مشاركة من أمريكا أن الجو في العلمين رائع للغاية والجو ملائم جدا والتنظيم مدهش، معربة عن تمنيها الحضور المزيد من الفعاليات في الأعوام المقبلة.

وقال هشام عفيفي، مشارك مصري: «الجو جميل جدا والعوم هنا سهل للغاية وكرسي العجل رائع والشمس كانت معتدلة وبالتالي، فإننا لم نتعب في الجري، وهذا من حُسن حظنا».