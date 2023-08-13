الرئيس الفلسطيني يصل العلمين في زيارة رسمية للمشاركة بالقمة الثلاثية

وصل رئيس فلسطين محمود عباس، اليوم الأحد، إلى مدينة العلمين بمصر، في زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية.

وكان في استقباله في الصالة الرئاسية بمطار العلمين الدولي وزير الموارد المائية والري المهندس هاني سويلم، وسفير فلسطين لدى مصر دياب اللوح.

وقال السفير دياب اللوح، إنَّ زيارة الرئيس هدفها المشاركة في لقاء قمة ثلاثية تجمع الرئيس محمود عباس مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، تجسيدًا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية.

ويرافقه خلال الزيارة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين بمصر دياب اللوح.