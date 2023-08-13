كتبوا عن موت الغفلة.. اللحظات الأخيرة في حياة 5 شباب قبل مصرعهم بالدقهلية

رحلوا أثناء عودتهم من حفل زفاف من القاهرة إلى قريتهم سنتماي في ميت غمر بالدقهلية، بعد أن تعرض الـ5 شباب من أسرة واحدة إلى حادث تصادم على طريق كفر شكر في القليوبية، ليتركوا حالة من الحزن والصدمة مسيطرة على وجوه الأقارب والأصدقاء.

روى محمد الشاعر، قريب الضحايا، لـ«الوطن»، أنهم تفاجأوا بالخبر الأليم فجر اليوم، إذ كانوا الضحايا في الطريق لعودتهم لمنازلهم بعد حضور حفل زفاف في القاهرة: «اصطدمت بسيارة أخرى، ما أدى إلى وفاتهم الخمسة أولاد عم في منهم ثلاثة أشقاء واثنين أشقاء».

شعور باقتراب الأجل والوفاة

وأوضح أن الضحايا كأنهم كانوا يشعرون باقتراب الأجل في الفترة الأخيرة، إذ كتبوا منشورات على فيس بوك تتحدث عن الموت والموت الغفلة: «هي الدنيا إيه غير موت، وآخرون كتبت عن الموت الغفلة ودعاء موت الغفلة كأنهم كانوا يشعروا باقتراب الأجل».

وأكد أن الشباب كانوا عائدين من حفل الزفاف في حالة فرحة: «كانوا خارجين مع بعض وفرحانين، لكن كل شيء تغير في لحظات والعربية اصطدمت وماتوا، وكان فيصل بيستعد للتقديم للثانوية العامة».

وأشار إلى أن منهم اثنين أبناء عم ولدا في ذات اليوم ورحلا معا روان ومهاب كانوا الاثنين في سن بعض: «كانوا أكثر من الإخوات، اتولدوا في نفس اليوم مهاب في طب المنصورة الأهلية، وروان في الجامعة الروسية وأهالي القرية بأكملها بتحبهم»

وأوضح أنه لم يجرِ تحديد موعد الجنازة بعد في انتظار رجوع الأب من السفر من الخارج: «هو في الطريق لمصر وإحنا منتظرين من أجل تشييع الجنازة».

مصرع 5 من أسرة واحدة من الدقهلية

وكان مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا يفيد بمصرع 5 أشخاص نتيجة تعرضهم لحادث على الطريق في كفر شكر، ما أدى إلى وفاتهم ونقلهم إلى مستشفى كفر شكر العام.