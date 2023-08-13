عاجل.. تراجع أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم.. «اعرف وصلت كام»

سجلت أسعار الذهب تراجعات للمرة الثانية في نهاية التعاملات، اليوم، مقارنًة بأسعار بداية التعاملات، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة، وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب.

وسجل الجرام عيار 21 الأكثر تداولاً انخفاضاً بمقدار 20 جنيهًا الآن إضافة إلى 10 جنيهات خلال الظهيرة، إذ وصل سعر الجرام إلى نحو 2360 جنيهًا، مقابل 2390 جنيها، في بداية التعاملات الصباحية اليوم.

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية الآن، عند مستوى 2697 جنيهاً للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وسجل عيار 21 سعر 2360 جنيها، وعيار 18 بسعر 2023 جنيها، بينما سجل الجنيه الذهب 18 ألف و880 جنيها.