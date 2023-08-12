تفاصيل الدراسة ببرنامج تكنولوجيا صناعة السياحة والضيافة بجامعة المنيا

أعلنت جامعة المنيا، إطلاق برنامج تكنولوجيا صناعة السياحة والضيافة، وهو برنامج مميز بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة بكلية السياحة والفنادق جامعة المنيا، ويقبل طلاب الثانوية العامة والمعاهد الفندقية.

وقال الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، في تصريحات لـ«الوطن»، إن برنامج تكنولوجيا صناعة السياحة والضيافة برنامج مميز بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة بالقرار الوزاري رقم 1103 بتاريخ 28 مارس 2022، بكلية السياحة والفنادق جامعة المنيا.

شروط برنامج تكنولوجيا صناعة السياحة والضيافة

وتشمل شروط الإلتحاق بالبرنامج، ترشيح الطلاب المستجدين عن طريق مكتب التنسيق لكلية السياحة والفنادق جامعة المنيا.

-الحصول علي مجموع 70% علي الأقل في اللغة الأجنبية الأولى «الإنجليزي».

-الالتحاق بالبرنامج متاح لكل طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات والطلاب الوافدين بشروط مكتب التنسيق.

ومن مزايا الدراسة بالبرنامج، حصول الطالب علي بكالوريس تكنولوجيا صناعة السياحة والضيافة، وهو أول برنامج أكاديمي مميز علي مستوي كليات السياحة والفنادق بالجامعات المصرية، ويضم تخصص فريد من نوعه ومميز يجمع بين تكنولوجيا السياحة والضيافة والذكاء الاصطناعي والبرمجة والتحول الرقمي، ويتماشي البرنامج مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي ورؤية مصر 2023 والمتغيرات العالمية، ونظام الدراسة 4 سنوات باللغة الإنجليزية.

المقررات الدراسية ببرنامج تكنولوجيا صناعة السياحة

وتشمل المقررات الدراسية: اللغات، الإدارة الإلكترونية، أنظمة الحجز الإلكترونية، التجارة الألكترونية، التسويق الإلكتروني، لغات البرمجة، نظم المعلومات، تحليل البيانات، هياكل البيانات، تصميم المواقع الإلكترونية، قواعد البيانات، الأمن السيبراني والتشفير، الشبكات، الذكاء الاصطناعي، تطبيقات تكنولوجيا المعلومات، التحول الرقمي، الواقع المعزز والافتراضي، تطبيقات الهواتف الذكية، التدريب الصيفي، ومشروعات التخرج.

وتشمل مجالات العمل المتاحة بعد التخرج: قطاعات الفنادق والمنتجعات السياحية، وشركات السياحة والطيران، والمتاحف كمتخصص في مجالات الإدارة والحجز الإلكتروني، وإدارة وتصميم المواقع، والتسويق الإلكتروني والدعاية والإعلان الإلكتروني، والبرمجة وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وإدارة تطبيقات الذكاء الاصطناعي.