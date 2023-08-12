مزايا الدراسة ببكالوريوس العلوم والتربية للتكنولوجيا بجامعة المنيا.. اعرفها

أعلنت كلية التربية في جامعة المنيا، عن مزايا الدراسة ببكالوريوس العلوم والتربية في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية 2023-2024، حيث يؤهل الخريج للعمل في مدارس اللغات والدولية والتجريبية والخاصة.

بكالوريوس العلوم والتربية بجامعة المنيا

وقال الدكتور عيد عبد الواحد عميد كلية التربية في جامعة المنيا، لـ"لوطن"، إن بكالوريوس العلوم والتربية في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية 2023-2024، وهو أحد البرامج الخاصة بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة، والدراسة باللغة الإنجليزية وفقا للقرار رقم 3968 بتاريخ 31 أغسطس 2021، وهو برنامج حصري داخل 5 جامعات فقط علي مستوي الجمهورية، من بينهم جامعة المنيا.

مميزات الدراسة ببكالوريوس العلوم والتربية

وأوضح عميد كلية التربية في جامعة المنيا، أن مميزات الدراسة ببكالوريوس العلوم والتربية في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية 2023-2024بالكلية تشمل الآتي:

- يحصل الطالب بعد التخرج على شهادة البكالوريوس من كلية التربية وهي كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بالقرار رقم 176 بتاريخ 13 مارس 2018.

- بعد التخرج يكون الطالب معلم (stem) وهو تخصص نادر في مصر.

- يكون الخريج قادر على التدريس في مدارس المتفوقين والمدارس الدولية ومدارس اللغات والمدارس الخاصة والتجريبية.