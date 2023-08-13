إصابة 3 أشخاص في حوادث طرق متفرقة بالفيوم.. السرعة الزائدة السبب

أصيب 3 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين كسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، في 3 حوادث انقلاب دراجات نارية داخل مناطق مختلفة بمحافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانهم السيطرة عليها، فيما جرى نقلهم إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل حادث على حدة.

إصابة ثلاثيني في انقلاب دراجة نارية

أصيب شاب في العقد الثالث من العمر يدعى محمد خيري إسماعيل طه 33 سنة، بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، في انقلاب دراجة نارية على كوبري المزارع بعزبة شعبان أبو أحمد التابعة لقرية هوارة بدائرة مركز شرطة الفيوم، فيما جرى نقله إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

إصابة شخص في انقلاب توك توك

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، بلاغًا يفيد إصابة شاب يدعى سلام توبة سلام 35 سنة، بإصابات متنوعة جراء تعرضه لحادث انقلاب توك توك في مدينة سنورس بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يده، وجرى نقله إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

إصابة أربعيني في انقلاب موتوسيكل

وأصيب أربعيني يدعى فتحي سعد محروس 43 سنة بعدة إصابات جراء تعرضه لحادث انقلاب دراجة نارية كان يستقلها بسبب السرعة الزائدة، وجرى نقله لمستشفى الفيوم الجامعي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بكل حادث على حدة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.