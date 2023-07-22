إصابة 3 أشخاص في انقلاب دراجة نارية على طريق فانوس بالفيوم

أصيب 3 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، في وقوع انقلاب دراجة نارية موتوسيكل على طريق فانوس المتفرع من طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، بدائرة مركز طامية بمحافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها فانقلبت وسقط مستقليها أرضًا، مما تسبب في إصاباتهم.

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور لاتخاذ اللازم، ونقل المصابين للمستشفى.

بلاغ بحادث انقلاب دراجة نارية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارًا يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة نارية على طريق قرية فانوس أمام الجمعية الزراعية، المتفرع من طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات وجروح وكسور متفرقة بالجسم.

إصابة 3 أشخاص بالحادث

وأسفر حادث انقلاب دراجة نارية عن إصابة 3 أشخاص بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة وهم: يوسف محمد مصطفى 17 سنة، ومحمد علاّم سيد 22 سنة، وياسر نشأت عبد الغني 19 سنة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزي، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.