تامر عاشور يحيي حفلا غنائيا بالساحل الشمالي الخميس المقبل

بعد النجاح الكبير الذي حققه الفنان تامر عاشور مؤخرا في حفله الغنائي بمهرجان العلمين، يستعد المطرب المصري لإحياء حفل غنائي آخر في مدينة الساحل الشمالي.

حفل تامر عاشور في الساحل الشمالي

ويحيي الفنان تامر عاشور حفلا غنائيا كبيرا، الخميس المقبل، على أحد الشواطئ التي تقع في مدينة الساحل الشمالي، إذ يقدم خلاله عددا من أغانيه المميزة، وبالفعل تم طرح البوستر الرسمي الخاص بالحفل.

يذكر أن الفنان تامر عاشور أحيا مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا، ضمن فعاليات مهرجان العلمين بمشاركة الفنانة إليسا، وقدم خلال الحفل عددا من أغانيه المميزة التي تفاعل معها الجمهور.

حفلات مهرجان العلمين

ويعد حفل تامر عاشور واحدا من ضمن مجموعة كبيرة من الحفلات في مهرجان العلمين، كان من بينها حفل تامر حسني وأحمد سعد وراغب علامة ونانسي عجرم وكارول سماحة وبهاء سلطان ومدحت صالح وريهام عبد الحكيم وعدد آخر من الفنانين.

وخلال الأيام المقبلة يحيي عدد آخر من الفنانين حفلات منتظرة في مهرجان العلمين، من بينهم حكيم وأنغام.