موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 بالثانوية العامة وبداية الثانية

ينتظر طلاب الثانوية العامة 2023 من أصحاب المرحلة الأولى وأولياء أمورهم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، حيث انتهى التسجيل فيها رسميا منذ أكثر من 48 ساعة، بعد استهداف 112240 طالبا وطالبة من الشعبين الأدبية العلمية العلوم والرياضة.

بينما ينتظر طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية للتنسيق من مختلف شعب الثانوية العامة إعلان موعد المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة وقائمة الكليات والمعاهد المتاحة بها والحد الأدنى لها ليقوموا باختيار الكلية المناسبة لهم وللمجموع.

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

حيث يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة والتنسيق للمرحلة الثانية عبر بوابة التنسيق من هنا حيث من المرتقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 للثانوية العامة غدا الإثنين، في مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وسيتم خلال المؤتمر إعلان درجات القبول بالكليات والمعاهد 2023، وقائمة بالكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات والمعاهد 2023، لتصبح نتيجة التنسيق متاحة على الموقع ويستطيع الطلاب الحصول عليها.

خطوات الحصول على نتيجة التنسيق

ويمكن الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بالثانوية العامة بالخطوات التالية،

_الدخول على الموقع.

_كتابة الرقم القومي.

_كتابة رقم الجلوس.

_اجتياز التحقق.

_الضغط على النتيجة.

موعد نتيجة المرحلة الثانية

ويتم عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة إعلان موعد بدء المرحلة الثانية من التنسيق وموعد انتهائها التي من المتوقع أن تكون بنهاية الأسبوع الحالي.