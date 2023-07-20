حبس المتهم بالنصب على المواطنين في سوهاج

قررت جهات التحقيق حبس المتهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها في سوهاج 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

تلقي مبالغ مالية من المواطنين

وعن تفاصيل الواقعة التي شهدتها محافظة سوهاج، فقد كانت البداية عندما توصلت تحريات رجال الشرطة في سوهاج، الي قيام أحد الأشخاص بممارسة فعل إجرامي من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين راغبي استثمار أموالهم وتوظيفها لهم في مجال المراهنات الرياضية عبر تطبيقات تدار من الخارج.

كما تبين من خلال التحريات قيامه بنشر وترويج فيديوهات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تشرح كيفية استثمار الأشخاص لأموالهم ويتم تحصيل قيمتها النقدية عبر محافظ مالية مربوطة على خطوط هواتف محمولة بالمخالفة للقانون.

وقام رجال الشرطة بضبطه وعثر بحوزته على مبلغ مالي من نشاطه الإجرامي وكذلك على 2 هاتف محمول، و4 شرائح هواتف محمولة مربوطة بمحافظ مالية تستخدم في ممارسة نشاطه الإجرامي، وبفحص الأجهزة المضبوطة فنيا تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قانوني يوضح العقوبة

أما عن العقوبة القانونية، أوضح حسن شومان المحامي خلال حديثه لـ«الوطن» أن المادة 366 نصت على أن عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين الحبس شهر حتي 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة حتي سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.