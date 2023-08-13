غدا إعلان تنسيق الكليات 2023 علمي رياضة المرحلة الأولى.. «رابط النتيجة»

يعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، غدا، تنسيق الكليات 2023 لشعبة علمي رياضة المرحلة الأولى، خلال مؤتمر صحفي، بحضور السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق، والدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، على أن يتم إتاحة النتيجة عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق لطلاب المرحلة.

تنسيق الكليات 2023 علمي رياضة المرحلة الأولى

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفق تقرير صادر عنها، أن تنسيق الكليات 2023 علمي رياضة المرحلة الأولى، سيتم إتاحته عبر الموقع الإلكتروني مجانا للطلاب، موضحة أنه على الطلاب الراغبين في التحويل ما بين الكليات المختلفة انتظار الكشف عن نتيجة المرحلة الثانية، وبدء مرحلة تقليل الاغتراب للبدء في عملية التحويل إلى الكليات المناظرة أو غير المناظرة، وفقا للضوابط والاشتراطات المنصوص عليها في هذا الشأن.

تنسيق الجامعات 2023

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طرق التعرف على نتيجة الترشح لتنسيق المرحلة الأولى 2023، إذ يتم إبلاغ الطالب بنتيجة الترشيح فور إعلانها رسميا، وذلك بإحدى الطرق التالية:

- الدخول على الموقع وإدخال رقم الجلوس، فيظهر لك على الموقع الكلية/المعهد، التي وقع الاختيار عليها وفق رغبات الطالب.

- طباعة بطاقة الترشيح من الموقع واستخدامها لتسليم الأوراق بالكلية أو المعهد، مع العلم أن بطاقة الترشيح مجرد إخطار لا تمثل مستندا رسميا.

- النتائج ستكون متاحة على نفس الموقع، الذي قام الطالب بتسجيل الرغبات عليه.