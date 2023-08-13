«الساحل الشمالي» لمحمد منير وميريام فارس تقترب من 4 ملايين مشاهدة على «يوتيوب»

حظيت أغنية «الساحل الشمالي» للثنائي محمد منير وميريام فارس، في أول تعاون فني بينهما، بانتشارٍ جماهيري كبير، وذلك منذ طرحها قبل 4 أيام تقريبًا، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

وتقترب أغنية «الساحل الشمالي» من الـ4 ملايين مُشاهدة، عبر «يوتيوب»، إذ تلقت إشادات واسعة من قبل الجمهور، إذ قال أحد المتابعين: «محمد منير كل ما يكبر كل ما صوته يحلو أكتر»، فيما قال آخر: «ملحن عبقري وفنان عظيم.. العظيم محمد رحيم لما يعمل أغنية كاملة من كلماته وألحانه وتوزيعه».

تفاصيل أغنية الساحل الشمالي

أغنية الساحل الشمالي، غناء محمد منير وميريام فارس، وكلمات وألحان وتوزيع وميكس وماستر محمد رحيم، وجيتار شريف فهمي، وإيقاعات أحمد بدير، وناي محمد خيري.

وتقول كلمات أغنية الساحل الشمالي: «في الساحل الشمالي.. يا أسمر مالك ومالي.. سيبني أتشمس في حالي.. ومتشغلليش في قلبي.. أنا قلبي لسه خالي.. أنا كنت في حالي ماشي.. بسألك عمك غباشي.. هو المشمش مجاشي.. قال بس أنتوا الحقوه.. بسأل ع الشوكولاتة.. رد عليا بألاطة.. قالي مفيش غير بطاطا».