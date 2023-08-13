مزايا برنامج إدارة المنشآت السياحية والفندقية بالتعليم المدمج بالمنيا

أعلنت كلية السياحة والفنادق في جامعة المنيا، عن فتح باب القبول للبرنامج الجديد إدارة المنشآت السياحية والفندقية، بنظام التعليم المدمج، في تخصصات إدارة المنشآت الفندقية، إدارة الشركات السياحية، التسويق السياحي، الإرشاد السياحي.

وقالت الدكتورة سماح عبد الرحمن، عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الكلية تمنح الخريجين في هذا البرنامج بالتعليم المدمج درجة البكالوريس المهني في إدارة المنشآت السياحية والفندقية بنظام التعليم المدمج.

شروط برنامج إدارة المنشآت السياحية والفندقية

وأوضحت أن شروط الالتحاق بالبرنامج هي: أن يكون المتقدم حاصل علي الثانوية العامة أو ما يعادلها من المؤهلات المتوسطة: دبلوم فني، دبلوم تجاري، دبلوم زراعة، الثانوية الأزهرية، والمؤهلات فوق المتوسطة من خريجي المعاهد العليا والفنية والمؤهلات العليا، وأن يمر سنتين فأكثر من الحصول علي المؤهل المتوسط، ويستثنى من هذا الشرط الحاصلين على مؤهل عالي والمقيمين بشمال وجنوب سيناء والمقيمين بالخارج، ومع اجتياز اختبار القبول في اللغة العربية والإنجليزية والحاسب الآلي.

الأوراق المطلوبة لبرنامج إدارة المنشآت السياحية والفندقية

وتشمل الأوراق المطلوبة: أصل مؤهل الثانوية العامة أو الدبلوم أو مستخرج رسمي منه بشرط مرور سنتين أو أكثر، أصل شهادة الميلاد كمبيوتر، الموقف من التجنيد للذكور ومتاح التأجيل حتي عمر 22 عاما، وصورة الرقم القومي، و8 صور شخصية.

وأضافت عميد كلية السياحة، أن برنامج البكالوريس المهني في إدارة المنشآت السياحية والفندقية مكون من 4 مستويات، بنمط التعليم المدمج، نظام الساعات المعتمدة، ومدة البرنامج 4 سنوات دراسية، تشمل 8 فصول دراسية بواقع 2 فصل في العام، وعدد المقررات الدراسية 56 منهم 48 إجباري، و8 مقررات اختيارية، وعدد الساعات المعتمدة 122 منها 116 للمقررات الإجباري، 16 للمقررات الاختيارية.