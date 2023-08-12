انطلاق المرحلة النهائية لمسابقة الطبخ بالأقصر للأكلات التراثية.. الثلاثاء

تستعد 13 سيدة من مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، للمشاركة في المرحلة الثانية والنهائية من مسابقة «مطبخ إسنا»، يوم الثلاثاء المقبل، بأحد الفنادق بمدينة الأقصر، والتي ينظمها مشروع الاستثمار بالسياحة المستدامة والمتكاملة بمدينة إسنا والمنفذ عن طريق شركة تكوين مسابقة للتعرف على «أفضل الأكلات التراثية الفريدة في إسنا».

وأوضحت شرين زاغو، رئيس لجنة التحكيم في المسابقة، إلى أن المرحلة الأولى والتي انطلقت يوم 3 أغسطس الماضي، بمشاركة أكثر من 40 سيدة من مركز إسنا، وبعد التصفية بينهن فازت 13 سيدة بأكلات تراثية من تراث مدينة إسنا، إذ تستهدف المسابقة اكتشاف الأكلات التراثية غير المعروفة في مركز إسنا جنوب الأقصر.

وأضافت أن المرحلة الثانية والتي من المقرر أن تقام يوم الثلاثاء المقبل 15 أغسطس، سيتم التصفية بين 13 سيدة فائزة في المرحلة الأولى، لاختيار ثلاث فائزات بالمركز الأولى، وسيتم التحكيم هذه المرة من قبل أحد كبار الطباخين في الفنادق ذات الخمس نجوم بالأقصر، وسيحصل الفائز بالمركز الأول على جهاز للمطبخ، وسيحصل الفائز بالمركز الثاني على أدوات للمطبخ، وسيحصل الفائز بالمركز الثالث على كتاب للطبخ.

وأشارت زاغو في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن الأكلات الفائزة سيتم إدراجها ضمن قائمة الاكلات التراثية لمدينة إسنا، وسيتم إنشاء مطعم للأكلات التراثية الإسناوية وهذا هو الهدف الرئيسي للمسابقة للتعرف على الاكلات التراثية لتقديمها للسائحين.

وأردفت، أن المسابقة تعد فرصة رائعة تراث إسنا من الأكلات مع الآخرين، لاكتشاف الوصفات المتميزة والمتنوعة التي تعكس تراث المدينة العتيقة، كما يشجع سيدات إسنا بشكل خاص، لأنها تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على التراث ومشاركته، كما تلهم هذه المسابقة النساء، للاحتفال بثقافتهن وتراثهن الإسناوى من خلال هذه المسابقة.