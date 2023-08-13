تنسيق طب بشري 2023 .. وأسعار الكليات في الجامعات الخاصة

يترقب طلاب المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 إعلان وزارة التعليم العالي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولي، والتي تتضمن نتائج تنسيق طب بشري 2023.

تنسيق طب بشري 2023

وفقا للمنشور الصادر عن وزارة التعليم العالي، استنادا لتحليل المجمع التكراري حول توقعات تنسيق طب بشري 2023 الأولية، فقد بلغ 90.7%، في حين جاء تنسيق طب أسنان 90.4%، وتنسيق الجامعات لطب علاج طبيعي 89.6%، وتنسيق صيدلة 88.8%.

مصاريف طب بشري 2023 في الجامعات الخاصة

- طب بشري جامعة أكتوبر 140 ألف جنيه.

- طب بشري جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 155 ألف جنيه.

- طب بشري في الجامعة الحديثة 64 ألفًا و950 جنيهًا.

مصاريف كليات الطب في جامعة الإسماعيلية الأهلية

كشفت جامعة الإسماعية الأهلية عبر موقعها الرسمي، عن مصاريف كليات الطب بالتخصصات المختلفة للعام الدراسي الجديد 2023- 2024 كالآتي:

- كلية الطب: 115 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان: 105 آلاف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي: 90 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة كلينيك 80 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة «فارم دي» 70 ألف جنيه.