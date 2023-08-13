فتح باب التقديم على تظلمات نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالسويس.. ننشر الرابط

أعلنت مديرية التربية والتعليم، بمحافظة السويس، عن فتح باب التظلمات، من نتيجة القبول بتنسيق رياض الأطفال بمدارس السويس، خلال الموسم الدراسي 2023 – 2024، وذلك بتقديم التظلمات إلكترونياً على المنصة التعليمية الإلكترونية لمدارس ورياض أطفال السويس، التابعة للمديرية.

التقديم على التظلمات متاح على المنصة الرقمية

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، أن تقديم التظلمات من نتيجة القبول برياض الأطفال، متاحة على المنصة الرقمية لرياض الأطفال، للمدارس الرسمية لغات والمتميزة، أنه جرى فتح باب التظلمات الإلكترونية على نتيجة القبول خلال الفترة من 13 أغسطس حتى 23 أغسطس 2023 وذلك من خلال الموقع الرسمى لبوابة السويس التعليمية والدخول هنا.

ويمكن لولي الأمر، معرفة التظلم على نتيجة تنسيق رياض الأطفال، عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالسويس، باتباع عدة خطوات، بعد الدخول على الحساب، الذي سجل بواسطته للتقديم، وكتابة بيانات الدخول من الاسم والرقم السري.

وبعد انتهاء فترة تسجيل التظلم، ينتظر ولي الأمر متابعة نتيجة القبول، بمرحلة رياض الأطفال، من خلال الموقع الإلكتروني ذاته، أو رفض التظلم، وفي حالة القبول، يتوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب، ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة، بعد الانتهاء من فحص الملف الورقي، والتأكد من استيفائه للشروط المطلوبة.