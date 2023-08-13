خبير مالي: أسعار الأسهم بالبورصة المصرية جاذبة للاستثمار وتحقيق الأرباح

قال حسام عيد، خبير أسواق المال، أن الاستثمار في البورصة يُعتبر أفضل وسيلة للتحوط من ارتفاع معدلات التضخم، وأيضاً التذبذبات الحادة في أسعار الصرف، وفي ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات راهنة.

مستويات أسعار الشركات

وأضاف خبير أسواق المال، في تصريحات لـ«الوطن»، تعتبر مستويات أسعار أغلب الشركات الكبرى المقيدة بالبورصة المصرية جاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى أن مستويات أسعار أغلب الشركات المقيدة حالياً في البورصة المصرية، تعتبر فرصة قوية لتحقيق أرباحاً قياسية بالاستثمار في هذه المستويات، خاصة وأن المؤشر الرئيسي يستعد لتحقيق قمة تاريخية جديدة ليتجاوز قمة 2018 عند مستوى 18400 نقطة.

الأسهم الصغيرة والمتوسطة

وأشار عيد، إلى أن الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة، تعتبر فرصة قوية أيضًا لتحقيق أهداف مرتفعة في ظل المستويات السعرية المنخفضة حاليا، وأنها مازالت تحظى بمستهدفات عام 2021 وهي أعلى مستويات سجلتها الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة.

تحقيق معدلات نمو مرتفعة

وتابع خبير أسواق المال أن أغلب الشركات المقيدة بمختلف القطاعات بالبورصة المصرية، تتميز بتحقيق معدلات نمو مرتفعة بالتالي أرباحاً مرتفعة وتوزيعات أرباح للمساهمين قد تتخطى العائد الخالي من المخاطر والذي قد شهد ارتفاعًا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، مما يعطى جاذبية لرؤوس الأموال المستثمرة إلى الاستثمار بالبورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة.