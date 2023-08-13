انطلاق المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة للدراما

انطلق المؤتمر الصحفي لمهرجان 60 سنة دراما، قبل قليل، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، المقام على أرض مدينة العلمين، بحضور الفنان يحيى الفخراني رئيس المهرجان، والفنانة إلهام شاهين عضو لجنة تحكيم المهرجان، والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وجورج متري رئيس مجلس إدارة شركة كونسل ماسترز، والفنان إيهاب فهمي.

ويهدف مهرجان القاهرة للدراما في هذا النسخة التي تحتفي بـ60 سنة دراما، للاحتفال برموز مصر في مختلف المجالات، بهدف دعم أبرز صناع الدراما الذين تركوا بصمة، وساهموا في رفع راية الوطن بتشكيل الوعي.

ويأتي المهرجان بدعم من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي وفرت كل سبل النجاح من أجل إقامته كل عام، لتكريم صناع المسلسلات.