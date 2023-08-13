يعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قواعد وشروط التحويل بين الكليات الجامعية الخاصة والأهلية والضوابط والاشتراطات المعمل بها في هذا الشان، بجانب الكشف عن الحدود الدنيا للقبول بالكليات المختلفة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023.

قواعد وشروط التحويل بين الكليات الجامعية

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أبرز قواعد وشروط التحويل بين الكليات الجامعية التي من المقرر أن يتفق عليها أعضاء المجلس في اجتماعهم، وهو أن يكون الطالب مسدداً لكافة المصروفات الدراسية للعام الجامعي من الجامعة الراغب في التحويل منها، وأن يحقق اشتراطات المجموع والحد الأدنى للتحويل من الكلية.

تنسيق الجامعات 2023

وتابعت المصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المؤشرات الأولية للحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة توضح أن من المحتمل أن تنخفض الحدود الدنيا للتقدم عن العام الملضي بنسب بسيطة جداً، منوهة بأن اللجنة العليا للتنسبق تواصل عملها وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.