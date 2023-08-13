قبل بدء تنسيق المرحلة الثانية.. الكليات المتاحة لطلاب شعبة علمي رياضة
كتب:
شيماء مختار
05:15 ص | الأحد 13 أغسطس 2023
تنسيق الثانوية العامة
ينتظر طلاب الثانوية العامة خاصة من لم يستوفوا شروط تنسيق المرحلة الأولى من المجموع الكلي، فتح تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية، فضلا عن معرفة الكليات المتاحة للمرحلة الثانية لشعبة العلمي رياضة.
قبل بدء تنسيق المرحلة الثانية لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة، شعبة علمي رياضة، تستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أبرز الكليات المتاحة لشعبة رياضة، وذلك وفقا للحد الأدنى للعام الماضي، خاصة أن التوقعات تشير إلى تقارب تنسيق العام الحالي بالعام الماضي.
قائمة الكليات المتاحة لشعبة علمي رياضة
الكليات المتاحة لشعبة علمي رياضة في تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023.
الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ 338
حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان 338
حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 337
حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 337
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 337
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان 308
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا المنصورة 304
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 أكتوبر هندسة 299
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 298
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 294
معهد عالي هندسة مدينة الشروق 293
معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا 289
الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الإنتاج الحربي 281
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 281
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 279
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة 279
معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 278
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 278
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة التجمع الخامس277
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الأقصر 276
إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى
وأغلقت وزارة التعليم العالي، باب تسجيل رغبات القبول للمرحلة الأولى يوم الخميس الماضي، إذ تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى والحدود الدنيا للقبول بالكليات، ظهر يوم الإثنين المقبل، في مؤتمر صحفي، للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي.