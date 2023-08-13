قبل بدء تنسيق المرحلة الثانية.. الكليات المتاحة لطلاب شعبة علمي رياضة

ينتظر طلاب الثانوية العامة خاصة من لم يستوفوا شروط تنسيق المرحلة الأولى من المجموع الكلي، فتح تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية، فضلا عن معرفة الكليات المتاحة للمرحلة الثانية لشعبة العلمي رياضة.

قبل بدء تنسيق المرحلة الثانية لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة، شعبة علمي رياضة، تستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أبرز الكليات المتاحة لشعبة رياضة، وذلك وفقا للحد الأدنى للعام الماضي، خاصة أن التوقعات تشير إلى تقارب تنسيق العام الحالي بالعام الماضي.

قائمة الكليات المتاحة لشعبة علمي رياضة

الكليات المتاحة لشعبة علمي رياضة في تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023.

الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ 338

حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان 338

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 337

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 337

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 337

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان 308

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا المنصورة 304

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 أكتوبر هندسة 299

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 298

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 294

معهد عالي هندسة مدينة الشروق 293

معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا 289

الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الإنتاج الحربي 281

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 281

العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 279

معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة 279

معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 278

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 278

معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة التجمع الخامس277

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الأقصر 276

إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

وأغلقت وزارة التعليم العالي، باب تسجيل رغبات القبول للمرحلة الأولى يوم الخميس الماضي، إذ تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى والحدود الدنيا للقبول بالكليات، ظهر يوم الإثنين المقبل، في مؤتمر صحفي، للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي.