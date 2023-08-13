ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان تنسيق المرحلة الأولى للكليات 2023 التي يعلنها وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح غدا، وبعدها إعلان موعد تنسيق المرحلة الثانية، وتشغل مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي رياضة بالمحافظات قطاع كبير من الطلاب وأولياء الأمور في مختلف الجامعات.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي رياضة

ويترقب الطلاب وأولياء الأمور إعلان المرحلة، للبدء في تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي رياضة في الجامعات، حيث جاءت توقعات الكليات المتاحة وفق المعلن رسميا العام الماضي في تنسيق الكليات علي النحو التالي:

كلية الإعلام لطلاب علمي رياضة.

كلية التكنولوجيا والتنمية لطلاب علمي رياضة.

كلية الزراعة لطلاب علمي رياضة.

كلية الخدمة الاجتماعية لطلاب علمي رياضة.

كلية الحقوق إنجليزي لطلاب علمي رياضة.

كلية دار علوم لطلاب علمي رياضة.

كلية التربية لطلاب عملي رياضة.

كلية التجارة إنجليزي لطلاب علمي رياضة.

كلية السياحة والفنادق لطلاب علمي رياضة.

كلية فنون جميلة لطلاب علمي رياضة.

كلية خدمة اجتماعية لطلاب علمي رياضة.

كلية التربية النوعية لطلاب علمي رياضة.

كلية الآداب لطلاب علمي رياضة.

خطوات تسجيل تنسيق الثانوية العامة 2023 للمرحلة الثانية

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خطوات تسجيل تنسيق الثانوية العامة 2023 للمرحلة الثانية، واختيار الكليات التي يرغب فيها الطلاب، حيث جرى تحدد الإجراءات التي يجب اتباعها لتسجيل الرغبات بنجاح، من خلال إتباع التعليمات التالية:

1- الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

2- اختيار تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023.

3- إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

4- تسجيل الرغبات وإدخالها كما يريد الطالب.

5- حفظ البيانات والرغبات التي تم إدخالها.