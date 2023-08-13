جمال صلاح: مفاجآت عديدة بالدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما

قال جمال صلاح، نائب رئيس شركة pod، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت مهرجان العلمين الجديدة على أكمل وجه، ومن ضمن فعالياته إقامة مهرجان القاهرة للدراما على أرض العلمين الجديدة.

وأوضح جمال صلاح، في كلمة خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا لمهرجان القاهرة للدراما، أن «الشركة المتحدة لم تقدم فقط أعمالا رائعة لصالح مهرجان القاهرة للدراما، ولكنها أبهرتنا خلال تنظيمها مهرجان العلمين الجديدة، فكل الشكر لهم على ما يبذلونه من أجل إعلاء دور مصر الفني والثقافي».

مفاجآت بالدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما

وأشار نائب رئيس شركة pod، إلى أن حفل الدورة الثانية من مهرجان الدراما سيكون مليء بالمفاجآت، قائلا إن «هناك مفاجآت عديدة في الحفل الذي يقام في العلمين 24 أغسطس المقبل، وهناك جوائز تكريم تليق برموز الفن المصري».

يذكر أن كلا من الفنان يحيى الفخراني، رئيس المهرجان، والفنانة إلهام شاهين، عضو لجنة تحكيم المهرجان، والفنان اشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وجورج متري، رئيس مجلس إدارة شركة كونسل ماسترز، والفنان ايهاب فهمي، يحضرون حاليا المؤتمر الصحفي المخصص للإعلان عن تفاصيل الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما.