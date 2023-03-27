مرهم الزمبوك.. أحدث ما توصل إليه الطب عام 1927: «يشفي أي مرض وبـ 7 قروش»

نشرت جريدة اللطائف المصورة في عام 1927، قبل نحو مائة عام من اليوم، إعلانا عن مرهم يسمى «الزمبوك»، وقالت المجلة في إعلانها أن هذا المرهم يشفي كل مرض.

7 قروش ونص تمن الزمبوك

وعن سعر مرهم «الزمبوك»، قالت المجلة إن سعره 7 قروش ونصف للعلبة، حيث تم توفيره في كافة الصيدليات ومخازن الأدوية ورأسا من الشركة المساهمة لمخازن الأدوية المصرية «دلمار»، سابقا بمصر والإسكندرية وبورسعيد، لدى «نجيب فناجة وولده بمصر شارع فؤاد الأول وإسكندرية».

عالج جروحك وبثورك باستعمال الزمبوك

وفى عدد آخر للمجلة تم الإعلان عن نفس المرهم، بصورة شخصين يقوم أحدهما بدهان قدم الاخر بالزمبوك، حيث كتب تعليق أسفل الصورة: «عالج جروحك وبثورك باستعمال الزمبوك.. أعظم دواء شاف ومطهر في العالم».

إعلان لعلاج الأمراض التناسلية الزهري والسيلان

وفي نفس الصفحة تم الإعلان عن علاج الزهري والسيلان وجميع الأمراض التناسلية، تحت عنوان «المستوصف الحديث للأمراض السرية».

ويشير الإعلان إلى أن هناك مستوصف متخصص لعلاج أمراض السيلان والزهري، وأغلب هذه الأمراض، أمراضا تناسلية لذلك وصفت بإنها سرية، حيث يقوم الدكتور جميل بيروتي الاختصاصي في الامراض الزهرية والتناسلية من مستشفيات لندن وباريس بعلاج المرضى من هذه الأمراض.

مواعيد عمل العيادة

وفى نفس الإعلان حدد الطبيب مواعيد عمل العيادة، حيث أكد أن العمل يبدأ من التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، ثم يتم إغلاقها وفتحها مرة أخرى في نفس اليوم من الساعة الرابعة عصرا إلى الساعة السابعة مساء، وهناك مواعيد مخصوصة.