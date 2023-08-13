جورج ميتري: سنشاهد مهرجان دراما استثنائي في العلمين يوم 24

شهدت مدينة العلمين وقائع المؤتمر الصحفي للدورة الثانية لمهرجان القاهرة للدراما، وتحدث جورج ميتري الرئيس التنفيذي لشركة Counsel Masters، عن الحفل والتحضيرات، لافتا إلى أن الدورة المقبلة من المهرجان ستكون استثنائية بإقامتها في مدينة العلمين الجديدة.

فعاليات مهرجان العلمين

قال ميتري: «نتشرف بالقامات الكبيرة التي حضرت المؤتمر الصحفي، ونحن متواجدين كشركة في مدينة العلمين منذ الإنشاء، وكان من ضمن الدراسات، أن المدن الجديدة تقدم فن ورياضة وموضة، وكانت الخطة هذا العام، إن القادمين للمدينة تستطيع أن تسكن، وأن تبقى فعلا المدينة حية وبها كل الخدمات».

وأضاف: «الأشياء التي تعلي من شأن المدن، الفن والرياضة والموضة، فجميعنا رأينا منذ أيام، الفاشون شو الذي قدمه مصمم الأزياء العالمي مايكو سينكو، ورأينا أبطال الرياضة في الجيل الذهبي، وكان ينقصنا في المدينة أن يبقى جائزة شابة للأشخاض الذي لهم تأثير في مصر، وأن المدينة عبارة عن أبراج على البحر، والفكرة أننا نكرم كل ماهو عظيم في مجاله».

القوة الناعمة المصرية

وأضاف ميتري: «القوة الناعمة بتوصل لكل حتة في العالم، فكان الفكر في الشركة المتحدة، أننا نستضيف المهرجان لأن احنا شفنا أن الدراما والتليفزيون في كل بيت، وهيبقى فيه تكريمات للناس التي أثرت في الشعب والبلد، ونشكر الشركة المتحدة ووزارة الثقافة، والحمد لله وصلنا إن يوم 24 هنشوف إيفنت استثنائي».