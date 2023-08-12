النيابة تحيل 3 عاطلين للجنايات بتهمة تجارة المخدرات

أحالت النيابة العامة 3 عاطلين إلى محكمة الجنايات بتهمة الاتجار في المخدرات، وتبين من التحقيقات أن المتهمين كانوا يقومون بتوزيع المخدرات على زبائنهم في القاهرة وأن الشرطة رصدت المتهمين في روض الفرج بالقاهرة وألقت القبض عليهم وعثر بحوزتهم على 5 تذاكر هيروين و200 جرام حشيش وعدد من الأقراص المخدرة.

اعتراف المتهمون

واعترف المتهمون بالاتجار في المخدرات ووقت القبض عليهم كانوا يقفون في أحد الشوارع بالقرب من محطة مترو مسرة لانتظار أحد الزبائن لكنهم فوجئوا بالشرطة تحاصرهم وعثرت معهم على المخدرات وتحرر محضرًا بالواقعة.

وقررت النيابة العامة إرسال المخدرات إلى المعمل الكيماوي لفحص المخدرات وبيان مدى فاعلية المواد المخدرة فيها وموافاة النيابة العامة بنتائج الفحص، وأكدت تحريات المباحث التي تسلمتها النيابة العامة أن المتهمين كانوا يقومون بالاتجار في المخدرات منذ وقت طويل حتى رصدتهم الشرطة وألقت القبض عليهم.

يقول الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض، إن عقوبة الاتجار في المخدرات مغلظة في القانون ووفق المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات .

عقوبة الاتجار في المخدرات

وأضاف سيد أحمد في حديثه للوطن أن نص المادة 134 :« يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض،كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل».