بالأسماء.. تشكيل هيئة مكتب ولجان نقابة المهن الموسيقية

كشفت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، عن تشكيل هيئة مكتب ولجان النقابة، للمجلس الجديد، وذلك خلال اجتماع عُقد مساء اليوم الأحد، داخل مقر النقابة بوسط القاهرة.

وجاء تشكيل مجلس النقابة الجديد، كالتالي:

- حلمي عبد الباقى: وكيل النقابة.

- محمد أبو اليزيد: وكيل النقابة.

- أحمد أبو المجد: سكرتير عام النقابة.

- خالد بيومي: أمين صندوق النقابة.

- منصور هندي: رئيس لجنة العمل.

- عاطف إمام: رئيس لجنة الخدمات.

- محمد عبد الله: رئيس لجنة التحقيقات.

- علي الشريعي: رئيس لجنة العلاقات العامة للجهات الأمنية.

- نادية مصطفى: مسؤول لجنة العلاقات العامة الوزارات والكيانات، واللجنة الاجتماعية، والإسكان.

- محمد صبحي: مسؤول لجنة تنمية الموارد.

- علاء سلامة: مسؤول اللجنة الثقافية.

مصطفى كامل: لا يوجد مكان في النقابة لغير الموسيقيين

وكانت نقابة المهن الموسيقية، أعلنت مؤخرًا، أنه لا يوجد مكان في النقابة لغير الموسيقيين، أو أي شخص لا ينتمي لنقابة المهن الموسيقية، حيث قال الفنان مصطفى كامل، في بيانٍ صحفي، «منع أي موسيقي لا ينتمي لنقابة المهن الموسيقية من مزاولة المهنة، وعلى جميع المطربين والفقرات الفنية بكافة تصنيفها عدم عمل أي شخص لا ينتمى إلى النقابة».

وأضاف: «في حال مخالفة القرار سيتم التعامل بحزم مع الشخص المخالف وعمل محضر مزاولة مهنة بدون ترخيص.. بالتوفيق إن شاء الله للجميع».