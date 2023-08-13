خطوات التحويل بين الكليات 2023.. الأعلى للجامعات يوضح

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، عن خطوات التحويل بين الكليات 2023 للطلاب الجدد والراغبين في التحويل من الطلاب القدامى، عقب إعلان نتائج مراحل التنسيق المختلفة، موضحة أنه يمكنهم التحويل عقب الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى أو الثالثة، عن طريق موقع التنسيق، سواء التحويل للكليات المناظرة أو غير المناظرة، شرط استيفاء الحدود الدنيا للقبول بالكليات والاشتراطات المعمول بها في هذا الشأن، التي تقرها اللجنة العليا للتنسيق في هذا الشأن في اجتماعه المقبل.

خطوات التحويل بين الكليات 2023

وعن خطوات التحويل بين الكليات 2023، يضع الأعلى للجامعات غدا، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كافة القواعد الخاصة بأعمال التنسيق والقبول واشتراطات التحويل، سواء للكليات المناظرة أو غير المناظرة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023، وما يعادلها من شهادات.

تنسيق الجامعات 2023

وأكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأعداد المقرر قبولها في العام الدراسي الجديد 2023 من حملة الشهادات الثانوية العامة 2023، وما يعادلها من شهادات، سواء في الجامعات الخاصة والأهلية تصل إلى 100 ألف طالب وطالبة وتزيد، منوهة إلى أن الاستعدادات بمختلف الكليات تتم على قدم وساق.