يحيى الفخراني: أتمنى تصوير عمل درامي في مدينة العلمين الجديدة

قال الفنان الكبير يحيى الفخراني، رئيس مهرجان القاهرة للدراما، إنه يتمنى تقديم عمل من مدينة العلمين الساحرة، بسبب مناظرها الخلابة وطبيعتها الجميلة.

الفخراني: العلمين يحق لها أن يكون بها أعمال درامية تمثلها

وأشار يحيى الفخراني خلال كلمته فى المؤتمر الصحفي المقام للإعلان عن تفاصيل الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بمدينة العلمين، إلى أن مدينة العلمين يحق لها أن يكون بها أعمال درامية تمثلها، مشيراً إلى أنه صور من قبل محافظة الإسكندرية في مسلسل نصف ربيع الآخر ومحافظة مطروح في مسلسل المرسى والبحار.

وتمنت إلهام شاهين، خلال المؤتمر الصحفي، أن يكون هناك جائزة تخصص لأفضل مسلسل يقدم مظهر سياحي.

المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما

يذكر أن كلا من الفنان يحيى الفخراني رئيس المهرجان، والفنانة إلهام شاهين عضو لجنة تحكيم المهرجان، والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وجورج متري رئيس مجلس إدارة شركة كونسل ماسترز، والفنان إيهاب فهمي يحضرون حاليا المؤتمر الصحفي المخصص للإعلان عن تفاصيل الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما.