مؤشرات تنسيق كلية طب الأسنان 2023 في جميع الجامعات بالمحافظات

يتطلع طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم إلى معرفة مؤشرات تنسيق كلية طب الأسنان 2023 في جميع الجامعات في مختلف المحافظات، خاصة بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة وانتهاء مرحلة التنسيق الأولى بحد أدنى 88.2% لشعبة علمي علوم.

مؤشرات تنسيق كلية طب الأسنان 2023 في جميع الجامعات

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في بيان لها نسب النجاح ومؤشرات المجموع هذا العام والتي جاءت مقاربه للعام الماضي، مما يجعل تنسيق هذا العام مشابه لتنسيق العام الماضي، وجاءت تنسيق كلية طب الأسنان 2023 في جميع الجامعات كالآتي:

طب أسنان عين شمس: 376.0.

- طب أسنان القاهرة: 376.0.

- طب أسنان الإسكندرية: 376.0.

- طب أسنان جنوب الوادي: 382.0.

- طب أسنان المنصورة: 382.0.

- طب أسنان الزقازيق: 378.0.

- طب أسنان كفر الشيخ: 377.0.

- طب أسنان المنوفية: 377.0.

- طب أسنان أسيوط: 376.0.

- طب أسنان الإسكندرية: 376.0.

- طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية: 376.0.

أوراق التقديم لكليات طب الأسنان بالجامعات المصرية

وحددت الجامعات المصرية في بيان لها أوراق التقديم إلي كليات طب الأسنان في مختلف الجامعات بالمحافظات لطلاب الثانوية العامة وجاءت كالآتي:

- شهادة الثانوية العامة

- صور شخصية

- شهادة الميلاد الكمبيوتر وصوره منها

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

- بطاقة الترشيح للتنسيق

- نموذج 6 جند للطلاب الذكور

شروط القبول في كلية طب أسنان بالجامعات المصرية

وأوضحت وزارة التعليم العالي أنه يجري قبول الطلاب في كلية طب الأسنان في مختلف الجامعات المصرية وفقا لحصول الطالب على المجموع المحدد للكلية في تنسيق الجامعات المصرية.