كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أبرز أسباب رفض تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة 2023 الراغبين في التحويل للكليات المختلفة، موضحة أبرز الأسباب أن يكون الطالب راغبا في التحويل من كلية تقع في منطقته التي حصل منها على شهادة الثانوية العامة، إلى كلية مناظرة تقع في منطقة أخرى.

أسباب رفض تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة

أوضحت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن أحد أسباب رفض تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة 2023 للمنطقة المقيم بها والحاصل على شهادة الثانوية العامة من إحدى مدارسها، عدم استيفاء الحد الأدنى الخاص بالكلية، واكتمال الأعداد المقرر قبولها بكل كلية.

تنسيق الجامعات 2023

وأكدت أن «الأعلى للجامعات» سيختتم غدا أعمال تنسيق المرحلة الأولى 2023، بالكشف عن نتائجها لمختلف الشعب الدراسية، والكشف عن الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية.