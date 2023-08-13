مستندات مطلوبة من طلاب الثانوية العامة للتقدم إلى الكلية المرشحين لها

أوضحت وزارة التعليم العالي، أنه عقب إعلان نتيجة الترشيح في كل مرحلة من مراحل التنسيق 2023 يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الالكتروني والتوجه إلى الكيلة التي تم ترشيحه إليها لتقديم أوراقه وإتمام إجراءات قيده.

نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق 2023

وعقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق 2023، غدا الاثنين في مؤتمر صحفي تعقده وزارة التعليم العالي، يجب على الطالب اصطحاب مجموعة من الأوراق التالية لتقديمها للكلية المتقدم إليها:

مستندات مطلوبة للتقدم إلى الكلية المرشح لها

وحدد موقع التنسيق الإلكتروني، المستندات المطلوب تقديمها من الطالب للكلية المرشح لها، وتشمل على التالي:

1 - الاستمارة البيضاء الدالة على النجاح.

2- عدد 6 صور شخصية.

3- شهادة الميلاد الأصلية أو مستخرج رسمي منها.

4 - نموذج «2» جند للطلاب الذكور فقط من مكتب التجنيد التابع له الطالب.

5- شهادة التفوق الرياضي للطلاب الحاصلين على حوافز رياضية فقط.

6- موافقة كتابية من مدير المدرسة الثانوية الجوية والثانوية العسكرية الداخلية للطلاب الخاصلين على الثانوية العامة من إحدى هاتين المدرستين للالتحاق بإحدى الكليات أو المعاهد.

مكاتب التنسيق

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أن مكتب التنسيق سيقوم بتسليم كود ورقم سري لكل جامعة بحيث يمكن للجامعة إنزال المرشحين لها من طلاب الشهادات المختلفة، وإنزال أية تعديلات على المرشحين نتيجة زيادة درجات أو تحويلات.

وأشار الموقع الرسمي للتنسيق، أن لكل جامعة يمكنها سحب كشوف أسماء وبيانات الطلاب المرشحين لكليات ومعاهد الجامعات المصرية من قاعدة بيانات التنسيق الالكتروني مباشرة عقب إعلان نتيجة التحويلات الإلكترونية لكل مرحلة أو بعد حدوث أي تغير في الترشيحات بزيادة الدرجات، ومن الضروري أن تكون هذه الكشوف مؤمنة من أي عبث مع التأكيد على أن يقوم مكتب التنسيق بما يلي:

- إرسال كشوف بيانات الطلاب «CD» المرشحين لها من التنسيق الإلكتروني للجامعات بعد إعلان نتيجة كل مرحلة من مراحل التنسيق والتحويلات إلى كل من نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.