تسليم وتسلم راقٍ في dmc بين «مسلم والسهلي» داخل قطاع التليفزيون بالمتحدة

بعد الإعلان عن توليه منصب رئيس قطاع الصحف والمواقع داخل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قام الدكتور محمود مسلم، بتسليم مهام عمله السابق، كرئيس لشبكة DMC، إلى الإعلامية ريهام السهلي، التي تولت المنصب الجديد، في احتفالية حضرها الأستاذ ألبرت شفيق، رئيس قطاع التليفزيون، والإعلامية الكبيرة سناء منصور، والعاملون بالقناة، في تقليد مهني داخل قطاع التليفزيون بالشركة المتحدة.

مسلم يشكر العاملين في DMC ويتمنى التوفيق لرئيسة القناة الجديدة

وشكر الدكتور محمود مسلم، كل الزملاء والعاملين بالقناة على الفترة التي تولى فيها رئاسة الشبكة، متمنيا التوفيق للزميلة ريهام السهلي، ولكل قنوات الشركة المتحدة.

من جانبها عبرت الإعلامية سناء منصور، عن سعادتها باختيار امرأة لتقود القناة، كما أثنت على مجهودات الدكتور محمود مسلم، خلال الفترة الماضية، متمنية له التوفيق في مهام منصبه الجديد.