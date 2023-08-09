محمود مسلم والدريني والقصاص في حفل توقيع رواية «عسل السنيورة» لشريف سعيد

شارك عدد من الإعلاميين وكبار الكتاب والصحفيين والشخصيات العامة في حفل توقيع رواية «عسل السنيورة» للكاتب والمخرج شريف سعيد رئيس القناة الوثائقية، وهي الرواية الصادرة عن دار الشروق.

المشاركون في حفل توقيع رواية «عسل السنيورة»

وجاء في مقدمة المشاركين بحفل توقيع رواية «عسل السنيورة»، الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس قطاع الصحف والمواقع بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والإعلامي أحد الدريني رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة جريدة «اليوم السابع»، و الإعلامي مصطفى ميزار.

رواية «عسل السنيورة» تحمل طابعا تاريخيا

أدار الحفل الإعلامي محمد عبده بدوي، وأبدى الكاتب والمخرج شريف سعيد رئيس القناة الوثائقية، سعادة بالغة لتواجد عدد كبير من الحضور في الحفل، مؤكدا أن رواية «عسل السنيورة» تحمل طابعا تاريخيا، وتعود أحداثها إلى زمن الحملة الفرنسية.

وأوضح رئيس قناة الوثائقية، أنه عكف على كتابة الرواية لمدة 4 سنوات، واستعان ببعض الكتب من الخارج، منها كتابان من فرنسا والعراق، مشددا على أن النجاح الحقيقي للرواية يكمن في قراءة الناس لها لأن الرواية تٌعتبر ملكا لمن يقرأها.

وشدد على أنه يؤمن بمقولة «الرواية التي لا تكشف مستورا فالنار أولى بها»، موجها الشكر للدكتور محمود مسلم، لمساعدته في الوصول لبعض المصادر من الكتب الخارجية التي احتاج لها في مصر، قائلا: «الدكتور محمود مسلم هو من أنقذ روايتي، لأنه ساعدني على وصول بعض الكتب من خارج البلاد إلى مصر».