الرابط الرسمي لمعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة

الرابط الرسمي لمعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، يشغل الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم، في شتى أنحاء محافظات مصر، لمعرفة طلاب الثانوية العامة نتيجة التنسيق، ومعرفة الكليات التي جرى ترشيحهم لها، وفق المجموع الذي حصلوا عليه، وموقعهم الجغرافي.

تنشر «الوطن» الرابط الرسمي لمعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، في ضوء خدماتها لقرائها على مدار الساعة، وبشكل دائم ومتواصل ومستمر.

الرابط الرسمي لمعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

ويتيح الرابط الرسمي لمعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بحسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة التنسيق الذي تفصلنا ساعات قليلة عن ظهورها وذلك عبر الخطوات الآتية:

- يدخل الطالب على رابط الحصول على نتيجة التنسيق أدبي وعلمي رياضة وعلوم من هنـــا

- ثم يدخل الطالب جميع البيانات المطلوبة الخاصة به، التي تتمثل في «اسم الطالب، والكود».

- وبعد إدخال البيانت كاملة والتأكد من صحتها، يتم عرض نتيجة تنسيق كل طالب فور ظهور نتيجة التنسيق.

موعد تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية

ويأتي تنسيق المرحلة الثانية لتنسيق الكليات، بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بـ72 ساعة، ويستطيع الطالب بعد ذلك تسجيل رغباته، في تنسيق الثانوية العامة في للمرحلة الثانية.