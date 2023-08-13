تنسيق الثانوية العامة 2023.. التسجيل بكليات الجامعات الخاصة خلال أيام

قالت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يمكن لطلاب تنسيق الثانوية العامة 2023 والراغبين في الالتحاق بكليات القطاع الخاص، والجامعات الأهلية، التقدم إليها عبر موقعها الإلكتروني خلال 72 ساعة من إعلان الحدود الدنيا للقبول بها من قبل المجلس، والمقرر له بعد ظهر غدا الاثنين.

تنسيق الثانوية العامة 2023: غدا إعلان الحدود الدنيا للتقدم للجامعات الخاصة

وأضافت المصادر بوزارة التعليم العالي، أن المرحلة الحالية بشأن تنسيق الجامعات، سواء الحكومية أو الخاصة، تجرى لطلاب تنسيق الثانوية العامة 2023 فقط، وأنه بالنسبة للشهادات المعادلة والطلاب الحاصلين على شهادات الدبلومات الفنية، فسيتم الكشف عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحة أن أعمال التجهيز لتنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية تتم على قدم وساق.

تنسيق الجامعات 2023

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي، إن تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الجامعات ستنطلق خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 بـ72 ساعة، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية.